Wanda Nara, la FOTO sensuale con un amico inseparabile

Wanda Nara, bellissima da togliere il fiato: record di likes. La moglie di Icardi ha fatto impazzire i suoi numerosi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Wanda Nara sì che sta come far impazzire i suoi numerosissimi followers: ogni scatto è un’esperienza tutta da vivere. La moglie di Mauro Icardi fa sognare sempre i suoi fans, sia quando si mostra con bikini strettissimi che lasciano poco spazio all’immaginazione, sia quando sta elegante che quando invece sta in tenuta più sportiva. Più passano gli anni, più diventa amata, più bella e più sensuale. Sicuramente è una delle mamme più amate del web.

Wanda Nara toglie il fiato con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram: record di likes

Il pubblico ha avuto modo di conoscerla ancora meglio quando ha partecipato al Grande Fratello Vip come opinionista. Tutti erano un po’ scettici sulla sua presenza, ma tutti sono stati costretti a ricredersi quando hanno visto che la bella Wanda non aveva paura di esporsi durante la puntata, commentando le cose con ironia, sincerità, ma anche con tanta dolcezza. Poi a causa del coronavirus è rimasta bloccata a Parigi, e questo è stato motivo di grande dispiacere per i suoi fans che si erano affezionati alla sua presenza nel programma. Così, ogni tanto, Alfonso Signorini la video chiamava per sentirla più vicino.

Durante il programma, ogni tanto Alfonso faceva vedere al pubblico le foto che pubblicava su Instagram. Questo ha avuto modo di far crescere il suo profilo sempre di più: da lì in poi i suoi nuovi fans non hanno più smesso di seguirla. Ogni foto ha tantissimi likes e i commenti non si sprecano: le scrivono sempre tantissimi complimenti che non passano mai inosservati.