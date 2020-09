Alvaro Morata di nuovo papà: Alice Campello ha dato alla luce Edoardo. L’annuncio su Instagram ha scatenato il web: milioni di congratulazioni per la coppia

Alvaro Morata e Alice Campello genitori tris: hanno dato il benvenuto al piccolo Edoardo con dei post dolcissimi su Instagram. Dopo Leonardo e Alessandro, è arrivata la terza gioia di una delle coppie più amate dal mondo dei social. “Benvenuto al mondo, figlio” scrive il calciatore della Juve. “La mamma e il bebè stanno benissimo. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso un giorno di più l’uomo più felice del mondo. Vi amo”.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Alice Campello e Alvaro Morata, genitore tris: benvenuto al piccolo Edoardo

“Infinita felicità. Edoardo Morata Campello. Grazie papà per non lasciarmi mai la mano” scrive invece Alice, pubblicando un altro dolcissimo scatto in cui sono tutti e tre. Da quel poco che si vede, il bambino sembra essere davvero di una bellezza mozzafiato, proprio come la sua mamma e il suo papà.

Poco prima del parto, Alice aveva pubblicato uno scatto con il calciatore per avvertire che erano in clinica in attesa del cesareo. I due si sono trasferiti nuovamente da poco a Torino, perché l’attaccante è tornato finalmente a vestire la maglia bianconera. “Ce ne siamo andati in due e siamo tornati in cinque” ha scritto Alice, pubblicando una foto in cui lei e il marito si abbracciano in piazza San Carlo, mentre tengono in braccio i due gemelli. Edoardo, invece, era ancora nel pancione della sua mamma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

Sono arrivati gli auguri da davvero tutti i personaggi più noti del mondo dello spettacolo: Alice e Alvaro avranno modo e tempo di ringraziarli uno ad uno, adesso però è giusto che stiano un po’ di tempo insieme al nuovo arrivato, godendosi questo momento speciale delle loro vite.