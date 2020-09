Justine Mattera in lingerie sexy fa impazzire i follower – FOTO

Justine Mattera manda in delirio i suoi fans: lingerie sexy e adagiata sul letto, semplicemente magnifica.

Lingerie sexy per Justine Mattera, la showgirl americana naturalizzata in Italia. Apprezzata sia in TV che sui social, per la bellissima Justine sembra che il tempo si sia fermato. La showgirl 49enne infatti mostra un fisico perfetto, con le curve al posto giusto. Non hai mai nascosto il suo corpo anzi ha sempre sottolineato il rapporto stupendo con sè stessa tant’è che non si nasconde davanti all’obiettivo per regalarsi degli scatti sexy. In quest’ultima foto, in realtà sarebbero due, che la Mattera ha comunque postato adesso si mostra in tutta la sua bellezza; un make-up azzeccatissimo per la donna che valorizza i suoi occhi azzurri immensi e fanno da contrasto alla sua folta chioma bionda. Capelli con piega ad onde e legati per evitare che celassero il suo viso bellissimo. La lingerie – che come tagga la stessa – è di Maison Close, il brand che propone intimo particolarmente sexy.

Justine Mattera, una femme fatale che ama lo sport

In più occasioni Justine Mattera si mostra su Instagram in lingerie o comunque scatti che mandano in estasi i suoi follower. Come suggerisce la stessa, il corpo sportivo e tonico può anche essere femminile. Justine Mattera è infatti una sportiva: la sua disciplina è il triathlon, che comprende nuoto, bici e corsa. Il suo primo triathlon risale al 2017, dove la stessa ha più volte ammesso di aver avuto inizialmente delle titubanze ma che adesso ama allenarsi e manda un messaggio: tutti possono praticare questo sport, ci vuole solo tanta volontà. Una volontà che porta la showgirl americana a voler vincere.

Proprio di recente Justine ha partecipato al triathlon a Civitanova Marche, aggiudicandosi il secondo posto. La stessa dichiara: Alla fine questo secondo posto di categoria(M2) sudato mi fa felicissima. Torno l’anno prossimo a migliorare il tempo!

