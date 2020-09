Barbara D’Urso si dichiara sui social: “Ti amo, sei la mia vita” – FOTO

Barbara D’Urso si dichiara sui social: “Ti amo, sei la mia vita”. La conduttrice Mediaset ha fatto gli auguri a suo figlio su Instagram, che oggi compie gli anni

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Da oltre vent’anni la vediamo tutti i giorni nei programmi che conduce: ad oggi è al timone di Pomeriggio Cinque, Live non è la D’Urso e Domenica Live. Sicuramente tra qualche mese tornerà con la versione NIP del programma Grande Fratello, a cui è legata da tantissimi anni. Ha ben 63 anni e sembra una ragazzina: vive ogni giorni dei ritmi assurdi, non si ferma un attimo e continua ad essere sempre energica ed in forma.

Barbara D’Urso fa gli auguri a suo figlio su Instagram: lo scatto commuove il web

Anche su Instagram è molto attiva, e oggi ha approfittato della sua popolarità sui social per fare un pensiero speciale a suo figlio che oggi, 29 settembre, compie gli anni. “Ti amo, sei la mia vita” scrive nella didascalia. Lo scatto ha avuto subito tantissimi likes e commenti d’apprezzamento. “Devo ammetterlo, non sono una tua fan ma una mamma è sempre una mamma e tra di noi ci capiamo. Tu sei una brava madre ed è un piacere vedere scatti come questi. Buon compleanno al tuo bambino, perché anche se è diventato grande, per noi mamme i figli sono sempre piccoli”.

E poi i commenti delle più giovani, di chi ha visto i figli di Barbara di tanto in tanto sui social o in tv e ha deciso di ammettere qualcosa di davvero sorprendente. “Sono innamorata di tuo figlio, te lo devo dire, ma ho paura che sia troppo tardi. Nonostante questo, buon compleanno!”.