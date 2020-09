Bolle di sapone per bambini ritirate dal mercato: le marche

Bolle di sapone contaminate da batteri ritirate dal mercato: marche e lotti interessati. Si tratta del prodotto “Le bolle di Mood”

Allarme da parte del ministero della salute. Bolle di sapone, gioco molto amato dai più piccoli, sono risultate contaminate. Si tratta del prodotto “Le bolle di Mood”: presentano un rischio microbiologico. E’ stato infatti riscontrato un elevato contenuto di flora mesofila aerobia in tutte le parti testate, oltre all’elevato contenuto di enterobatteriacee. Il richiamo è stato subito confermato sul sito del ministero della Salute. Si tratta di lotti prodotti in Cina e distribuiti in Italia. Sii tratta di “Le Bolle di Mood” prodotte da Yiwu In-Mood con sede a Yiwu City, nella provincia di Zhejiang, in Cina. Le autorità ministeriali hanno seguito il campionamento effettuato dall’Agenzia Dogane Monopoli e le analisi eseguite dall’IISG – Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli S.r.l.. Da questi esami sono stati riscontrati risultati che non hanno soddisfatto il ministero. In particolare è stato riscontrato elevato contenuto di flora mesofila aerobia in tutte le parti testate e alto contenuto di enterobatteriacee.

Leggi anche > Maltrattava brutalmente i figli

Bolle di sapone contaminate

Il ministero della salute ha poi provveduto a comunicare i lotti interessati del ritiro dal mercato. Ritiro necessario e tempestivo vista la pericolosità e soprattutto perchè il prodotto è destinato ai bambini.

Leggi anche > Scopre il tradimento, poi la follia

Questi i lotti interessati dal richiamo:

COD. SM271 (BUBBLE TOY SEA) Codice a barre 8054187702716

COD.SM272 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702723

COD.SM273 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702730

COD.SM274 (BUBBLE TOY NUMBER) Codice a barre 8054187702747

COD.SM275 (BUBBLE TOY ANIMAL) Codice a barre 8054187702754

COD. SM276 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702761

COD.SM277 (BUBBLE TOY SEA) Codice a barre 8054187702778

COD.SM278 (BUBBLE TOY NUMBER) Codice a barre 8054187702785

COD. SM282 (BUBBLE TOY) Codice a barre 8054187702822

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

M.P.