Tommaso Zorzi imita Barbara D’Urso, lei risponde: arriva la querela? A Pomeriggio Cinque ha rotto il silenzio in proposito: “Io ci rido sopra, so che non lo fa con cattiveria e non lo querelo”

Oggi a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha fatto vedere tutte le imitazioni di Tommaso Zorzi. Nella casa del Grande Fratello Vip, l’influencer si diverte ad imitare la conduttrice durante i suoi programmi. Con il tacco a spillo e le sue citazioni più famose, intrattiene sempre i suoi coinquilini, facendoli divertire ogni giorno. “Finché non mi querela io non smetto” ha detto Tommaso dopo una imitazione, e Barbara ha deciso di parlare una volta e per tutte. Sono in tanti che si stavano chiedendo che cosa ne pensasse la conduttrice di questi siparietti, e lei ha deciso finalmente di rivelare quello che pensa dell’influencer più amato della casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi imita Barbara D’Urso, lei rompe il silenzio: “La querela? Ma anche no”

Ha fatto vedere un video, una compilation con tutte le sue imitazioni, e quando si è conclusa ha detto quello che pensa: “Io ci rido su, so che non lo fa con cattiveria, ci sono in molti che lo fanno con cattiveria e sono quelli che non mi vanno giù. Lui mi fa molto ridere e no, no che non lo querelo, continua pure” ha risposto Barbara così, che è apparsa molto divertita dal modo in cui l’influencer l’ha imitata nella casa più spiata d’Italia.

In studio hanno ampiamente discusso di quanto accaduto durante la settimana, quando l’influencer ha imitato la conduttrice facendo una battuta che ha fatto molto discutere dopo il coming out di Gabriel Garko, avvenuto venerdì scorso.