Can Yaman, papillon slacciato e sguardo seducente: toglie il fiato – FOTO

Can Yaman, papillon slacciato e sguardo seducente: toglie il fiato. L’attore protagonista di Daydreamer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Can Yaman è sicuramente l’attore preferito di questo 2020: quest’estate ci ha allietati tutti con Daydreamer, dove lui fa l’attore protagonista maschile. Purtroppo l’attore ha ricevuto da poco una brutta notizia: Bay Yanlis, la nuova serie in cui stava recitando, è stata cancellata dopo la 14esima puntata. I fans lo avevano capito che sarebbe successo, perché gli ascolti non sono andati proprio bene e infatti è proprio questo è il motivo per cui hanno deciso di interromperla. “Siamo fioriti meravigliosamente nel terreno sbagliato” ha scritto Can, per salutare la serie a cui si era già così tanto affezionato. Da qui, i suoi fans, gli hanno lanciato un appello: se venisse a recitare qui in Italia, sicuramente non ci sarebbero problemi di ascolti.

Can Yaman bellissimo nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram: toglie semplicemente il fiato

Daydreamer, invece, ha riscosso un grandissimo successo. In particolar modo qui in Italia, dove la programmazione non è stata interrotta con la fine dell’estate. Una carriera tutta in discesa quella di Can: a pensare che non erano questi i suoi progetti, quando trascorreva le giornate sui libri a studiare per realizzarsi. Si è laureato poi in giurisprudenza, ha intrapreso una carriera da avvocato e solo a quel punto ha capito che non era quello che voleva fare per il resto della sua vita. E così, ha deciso di intraprendere questa nuova carriera.

Rimane il rammarico per la cancellazione della nuova serie tv, sia da parte sua che da parte dei suoi fans che la stavano seguendo in lingua originale. “La Turchia non ti merita, Can, se vieni qui in Italia sei sicuramente più apprezzato!”.