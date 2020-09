Daniela Santanchè in giro con un amico davvero speciale – FOTO

L’imprenditrice italiana, Daniela Santanchè, azionista politica di Fratelli D’Italia dedica il suo tempo libero ad un amico molto speciale

A passo con i tempi, l’azionista politica del movimento “Fratelli D’Italia”, Daniela Santanchè sfida le temperature in picchiata, pur di dedicare del tempo ad un membro molto speciale della sua famiglia.

Noto esponente politico ed ex deputato della Camera dal 2001 al 2008, l’attivista politica è sempre in prima linea sulle iniziative imprenditoriali che le capitano sotto tiro. Tempo fa, Daniela stava per “sposare” un progetto di lavoro, incompatibile con le sue idee di fare politica.

La medesima “trovata” portava la firma del quotidiano “L’Unità”, che aveva indetto un bando per incamerare nuove reclute imprenditoriali. La Santanchè si è dimostrata prontissima a mettere da parte le idee di partito, pur di arrivare al suo scopo.

Ma il parere contrario del direttore dell’Unità è stato decisivo nel metterle i bastoni tra le ruote e rendere vano il sogno di diventare un nuovo esponente, dietro le quinte dello storico quotidiano comunista italiano.

Tuttavia, ancora oggi, l’idea di abbracciare la sua “fantasia” imprenditoriale, anche se diversa dal suo modo di intendere la politica, l’affascina. L’ultimissima ora recita per lei, un ruolo ben definito per il quotidiano di Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano, uno scenario che almeno stando alle sue parole, potrebbe davvero sorprendere gli addetti.

Daniela Santanchè, dalla politica alla vita privata è un attimo