Roshelle, il bacio con una donna infuoca i social – FOTO piccante

Foto piccante quella che Roshelle, la rapper con i capelli rosa, ha condiviso sui social: un bacio con una donna. Il particolare momento immortalato manda in delirio i fans.

Roshelle, già dai tempi di X Factor, il talent che l’ha lanciata, si è contraddistinta per la sua sensualità non sempre messa in mostra. Roshelle è seguitissima sui social, non solo per la sua musica. Di recente la cantante ha postato un’immagine ad alto contenuto erotico che ha mandato in TILT tutto il mondo social. Condivisa così, all’improvviso ha creato davvero scompiglio, rendendo i follower ansiosi di saperne di più. In effetti, nel suo ultimo post viene immortalato un bacio tra due donne. O meglio, è l’attimo immediatamente precedente al bacio tra Roshelle ed una donna che manda nel panico il popolo dei social. Lei bellissima e sensualissima più che mai, in questo scatto viene immortalato un momento sexy dell’ultimo videoclip della rapper prodotto dalla Universal.

Roshelle, fuori il singolo 00:23

Un nuovo traguardo raggiunto dalla cantante, proprio qualche giorno fa ha firmato il contratto con l’importante etichetta musicale. “00:23” è il titolo del nuovo singolo della cantante in uscita il prossimo 7 ottobre ma nel frattempo i suoi fans possono ammirare alcuni frame del video che la cantante condivide. Il nuovo singolo si preannuncia ad alto contenuto erotico, questi scatti già anticipano molto e rende al tempo stesso i follower impazienti di poter vedere tutto il videoclip. I commenti sono tantissimi, i messaggi dolci che rivolgono alla 25enne sono numerosissimi. I fans sono in attesa che venga pubblicato questo nuovo prodotto che si preannuncia essere già un successo.

Roshelle ha ancora rinnovato il suo look, via i capelli lunghi adesso la rapper si presenta con un caschetto che già fa tendenza. Ma rigorosamente rosa, quello almeno per il momento sarà il suo segno distintivo.

