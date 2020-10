Federica Panicucci, pantalone in pelle stretto e camicia aderente, pazzesca- FOTO

Federica Panicucci, la bellissima conduttrice Mediaset in un outfit aggressive ma sofisticato: pantalone in pelle strettissimo che accentua le sue forme, pazzesca.

Friday Mood, così commenta Federica Panicucci il suo bellissimo outfit ricercato. Curato nei minimi dettagli, la Panicucci ha ancora una volta fornito degli ulteriori spunti su come farsi trovare preparati per la stagione Autunno-Inverno 2021. Bellissima, una camicia bianca dai tagli semplici, sbottonata al punto giusto per avere un effetto vedo e non vedo apprezzato. Quello che si nota sono i due bottoni tono su tono ai polsini della camicia che balzano all’occhio per le sue dimensioni, più grandi del solito. Ad una camicia basic non poteva che aggiungere un tocco molto più audace, i pantaloni in pelle nera. Pantaloni stretti che si adattano perfettamente al suo corpo curato e dedito all’attività fisica. Il pantalone è a vita alta ed è arricchito da una catena color oro centrale che ripropone il logo di un famoso brand di alta moda, il pantalone elegante in ecopelle fa parte infatti della nuova collezione. Dalla foto pubblicata dalla conduttrice non si vede, ma i pantaloni sono a zampa, must di questa nuova stagione. Del resto della conduttrice si sa, basta scorgere il suo profilo Instagram per vedere quanto ami stare sempre al passo con le mode del momento.

Federica Panicucci, su Mattino 5 le principali storie dall’Italia e del mondo

Federica Panicucci ha scelto questo outfit ricercato ma sexy per la puntata di Mattino Cinque in onda la mattina. Un programma impegnativo nel quale vengono trattati tutti i fatti di cronaca. Ma non manca il gossip: stamattina ad esempio la Panicucci ha affrontato il rapporto Briatore-Gregoraci più teso che mai per via delle dichiarazioni rese dalla ex moglie dell’imprenditore all’interno della casa dl Grande Fratello VIP che hanno dato molto da ridire a Briatore.

Federica Panicucci presenta il programma sempre con quel modo garbato e professionale che derivano dai tantissimi anni di esperienza della conduttrice nel mondo della TV.

