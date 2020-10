Grande Fratello, Fulvio Abbate contro tutti dopo l’uscita: “Analfabeti”

Per non parlare del fatto che proprio non è riuscito a digerire il fatto che non si sia parlato del coming out di Gabriel Garko nella casa. Anche se, lui non lo sa, ma Tommaso Zorzi lo ha fatto con i suoi compagni e ha fatto un discorso molto stimolante sul coming out, dicendo che in quanto gay è degradante dover fare coming out, perché gli etero non dichiarano di essere etero e il fatto che per i gay invece sia necessario doverlo fare, è un continuo passo indietro.

