Un nuovo metodo per perdere peso senza dieta, da seguire assolutamente

Un nuovo regime alimentare che permette di badare al proprio peso senza rinunciare ai piaceri della tavola. Non è una dieta, di cosa si tratta?

Perdere peso è una delle attività più difficili da compiere. L’idea di rinunciare a determinati alimenti e soprattutto pesare il cibo crea non poco fastidio alle persone che si ritrovano ad aver fallito ancora prima di iniziare una dieta. Secondo gli esperti della nutrizione, vi sarebbe un errato approccio alla dieta, un atteggiamento sbagliato che causa l’interruzione precoce della dieta. Ecco perché – proseguono gli esperti – bisogna assumere un atteggiamento diverso; quello che gli esperti chiamano intuitive eating. Letteralmente alimentazione intuitiva ha radici non tanto antiche, nasce nel 1995 in America divenendo ben presto la migliore strategia per perdere peso.

Intuitive Eating, cosa c’è da sapere sulla (non) dieta

L’intuitive eating dice addio a bilancia e strumenti simili. Un approccio mentale dove la consumazione dei pasti viene vista sotto un punto di vista energetico e nutrizionale (oltre alla soddisfazione che il cibo procura inevitabilmente all’essere umano). Sono tre infatti le parole chiave attorno alle quali si costruisce l’intuitive eating: fame, appagamento e sazietà. L’esatta armonia di questi tre aspetti fornisce un giusto rapporto tra sana ed appagante alimentazione ed un equilibrio del peso del proprio corpo. Quindi è l’individuo stesso che prima di iniziare questo percorso alternativo, viene proiettato in una dimensione psichica atta a comprendere di cosa abbia veramente bisogno il proprio organismo. Ovviamente questo non significa sottostare a tutto ciò che richiede lo stomaco altrimenti si rischierebbe la propria salute. Ma si rivela indispensabile imparare prima a capire come e in che misura accontentare i propri desideri culinari.

Gli esperti assicurano che questo nuovo regime alimentare aiuterà a fare pace con sé stessi e recuperare un rapporto armonioso tra mente e stomaco. Confessano inoltre che questa non sia una dieta ma – se ben fatta – si arriverà con meno fatica al risultato sperato: la perdita di peso.

