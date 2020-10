Claudia Ruggeri ha postato su Instagram uno scatto particolarmente interessante in cui mette in mostra la sua bellezza.

Claudia Ruggeri è una donna bella e sensuale: le sue performance in televisione e i suoi meravigliosi scatti sui social non passano mai inosservati. La classe 1983 è dotata di un fisico marmoreo e ama mettere in mostra le sue curve da capogiro. La romana ha raggiunto la popolarità nel 2004 prendendo parte a ‘Domenica In’: in quella occasione conobbe anche Paolo Bonolis e in seguito i due diventarono cognati. Claudia, in seguito, ha partecipato a ‘Ciao Darwin’ nel ruolo di ballerina e ad ‘Avanti un altro’ nel ruolo di Miss Claudia. La Ruggeri, poco fa, ha messo in rete una foto bellissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Ferragni mostra il pancione: biancheria in pizzo, mamma sexy – FOTO

Il selfie di Claudia Ruggeri: che bellezza

Visualizza questo post su Instagram Buona serata 😘 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 3 Ott 2020 alle ore 11:03 PDT

Claudia, poco fa, ha conquistato il web con uno scatto molto particolare. Nel selfie postato sui social network la romana non sfodera il suo meraviglioso corpo ma mette in mostra la bellezza del suo viso. Il suo sguardo sexy e le labbra carnose deliziano i fan. Il post ha raccolto in brevissimo tempo 2mila cuoricini e numerosi commenti. “Bellissima e bellissimi occhi”, “Sei stupenda”, “Ciao, sei meravigliosa”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giorgia Rossi in abito da sera fa sognare i fans, un vero incanto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Quando cerchi ‘na gioia 😂 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 30 Set 2020 alle ore 5:52 PDT

Claudia, qualche giorno fa, mise in mostra il suo corpo con uno scatto stupefacente in costume. Il suo lato B spaziale e le sue gambe magnifiche lasciano sempre ben poco spazio all’immaginazione dei follower.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter