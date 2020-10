Carolyn Smith si racconta in un’intervista: “Fui aggredita sul posto di lavoro”

La giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith si concede una lunga intervista su Leggo, dove racconta di se e di quel tragico momento…

Ex ballerina e personaggio televisivo britannico, Carolyn Smith non ha mai avuto figli e figliastri durante la sua esistenza. La metafora predetta è l’essenza del suo modo di pensare e di intendere la vita, diversamente da come le è capitato…

La coreografa nord europea, in questo momento rappresenta uno dei “giudici” dell’edizione 2020 di Ballando Con Le Stelle, il programma dance, condotto da Milly Carlucci, il sabato sera. Carolyn ha deciso di scaldare ulteriormente i “motori” di una giostra già di mille sfaccettature, nella sua lunga intervista a Leggo.

Parliamo naturalmente del programma e della sua vita, accompagnata a tratti da momenti di sconforto, come il tumore che le aveva inibito del tutto o quasi il movimento dei piedi. Alle cose “brutte”, Carolyn Smith associa anche il “bello”, come quell’incontro improvviso con Lady Diana, che le accennò un breve saluto, prima di lasciarsi andare al prosieguo della vita.

“Emozioni di vita uniche” per lei, che nel lontano ’82 ha scritto pagine importanti come danzatrice professionista. Tuttavia ancora oggi, Carolyn ha deciso di portare alla luce un avvenimento non troppo “dolce” che l’aveva vista vittima protagonista all’epoca e non rispecchia affatto il suo lato caratteriale.

Carolyn Smith, “Non sarò mai così…”