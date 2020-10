Funerale del bimbo di 11 anni morto suicida a Napoli. Le parole del padre

Funerale del bimbo di 11 anni. Ancora increduli per il folle gesto compiuto, famiglia, compagni e amici hanno dato l’estremo saluto nella basilica di Santa Chiara a Napoli

E’ un gioco perverso quello di Jonathan Galindo, un gioco che porta alla morte. Così è successo al bambino di 11 anni a cui è stato dato l’estremo saluto nella basilica di Santa Chiara a Napoli. Una bara bianca, tanti fiori, un attonito silenzio e l’incredulità per ciò che è avvenuto. Si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della propria abitazione, forse per adempiere ad una challenge a cui aveva partecipato sul web.

Ma cosa vuol dire? Da parecchio tempo ormai, serpeggiano diversi account con l’identità fittizia di Jonathan Galindo, un personaggio dalla maschera grottesca che irretisce minorenni, statisticamente più fragili. Li attira a sè circuendoli, facendogli compiere delle sfide che mettono a repentaglio la loro stessa vita. E’ una manipolazione mentale lenta e sottile, quando si è invischiati ormai è difficile tirarsene fuori.

Funerale del bimbo di 11 anni. Il dolore del padre

E’ ciò che sarebbe successo al ragazzino di Napoli morto pochi giorni fa. Monsignor Vincenzo De Gregorio, che ha officiato la messa insieme a Giovanni Paolo Bianco, parroco di Santa Chiara, si chiede il perché di questa scomparsa così assurda. “Ammesso che possa essere trovata una risposta.”

Molto toccanti le parole del padre che non sa darsi una spiegazione. Fino all’ultimo istante in cui ha visto il figlio a cena, era felice. “Mi sono dato una immagine. Lui pescava pensando di aver preso un tonno, lo ha addentato e invece era un pesce velenoso.”

Ha continuato dicendo che la vita del bambino, seppur breve, è stata molto intensa e gioiosa. “Tanti bambini non hanno avuto gli 11 anni di felicità come li ha avuti mio figlio.”

La Procura di Napoli sta ancora indagando. L’accusa è d’istigazione al suocidio. Si cerca ancora l’autore di un gesto così subdolo.

