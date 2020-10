Ballando con le Stelle, volano insulti e mascherine tra Lucarelli e Mussolini

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle non è finita bene la discussione tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini: tra le due non scorre esattamente buon sangue e questa volta sono volati insulti e mascherine

Non è la prima volta che tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini si accende una discussione ma questa volta i toni si sono nettamente alzati. In questa edizione di Ballando con le Stelle in gara c’è l’ex parlamentare che si ritrova ogni settimana a dover essere valutata anche da Selvaggia Lucarelli, che si trova in giuria. Nella scorsa puntata gli animi tra le due si sono riaccesi e un particolare commento della giornalista ha dato inizio a un’animata discussione.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano: battuta hot a Tinna Hoffman

Selvaggia Lucarelli dà alla Mussolini della “vaiassa”, lei le lancia la mascherina

Al termine della sua esibizione Alessandra Mussolini si è recata come prevede il regolamento davanti al tavolo dei giudici. Selvaggia Lucarelli ha così commentato: “La tua esibizione di stasera è come te nella vita, il tuo comportamento da vaiassa e popolana non facilita“. A questo punto la Mussolini, che aveva indossato una mascherina con il simbolo dello stop promettendo così di non rispondere alla giornalista, ha prontamente reagito. E lo ha fatto lanciandole addosso proprio la mascherina in questione.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, lite fuoriosa con Aurora Ramazzotti: “Carattere di m****”

La Lucarelli l’ha prontamente attaccata, affermando che un gesto simile in piena pandemia non sia rispettoso e igienico, ma l’ex parlamentare ha dichiarato che in quel momento non gliene importava. Le due hanno continuato a dirsele anche durante Domenica In, il giorno successivo. Entrambe in collegamento davanti a una Mara Venier piuttosto imbarazzata non se le sono mandate a dire.

Mentre Selvaggia ha sottolineato come il termine “vaiassa” non fosse offensivo, la Mussolini le ha risposto definendola una “bestia“. E il botta e risposta è proseguito per diversi minuti. Una tregua tra le due sembra quindi molto lontana, sebbene dovranno continuare a vedersi fino a quando Alessandra non sarà effettivamente eliminata dalla gara.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter