Ballando con le Stelle. Rosalinda Celentano: battuta hot a Tinna Hoffman

Ballando con le Stelle. Coppia esplosiva quella formata da Rosalinda Celentano e Tina Hoffman. La complicità tra le due è sempre più evidente

Tra i partecipanti più agguerriti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle c’è sicuramente Rosalinda Celentano. La figlia del molleggiato e Claudia Mori, comè noto, avrebbe dovuto gareggiare in coppia con Samuel Pedron. Il ballerino purtroppo è stato contagiato da Coronavirus e ha dovuto rinunciare alla gara.

In sua sostituzione, l’attrice sta affrontando la competizione con Tinna Hoffman. Grande complicità lega le due donne che, anche a telecamere spente e sui loro canali social, si mostrano in ottima sintonia.

Proprio l’istruttrice di ballo ha pubblicato sulle sue Instagram Stories un momento di ilarità insieme alla Celentano. Nel video vediamo la Hoffman alle prese con preparazione di trucco e parrucco mentre una disperata Rosalinda Celentano la cercava concitata: “Dov’è Tinna? E’ forse in bagno? No. Sono andata a vedere anche dentro al bidet, ma non c’era. Eccola qua invece.”

“Sono sempre stata qui”– replica Tinna. La Celentano, ad un certo punto, dandole una serie di baci sul collo, guarda verso la fotocamera del cellulare che le sta riprendendo e dice: “Le strappo le mu…” Tinna la rimprovera: “Fai la brava e vai a cambiarti.”

