È la perfezione fatta persona, Bianca Guaccero. La pugliese si mostra in vesti che mettono in risalto tutto il fascino che le è proprio.

La bellissima Bianca Guaccero regali scatti pregni di sensualità e nei quali la bellezza ed il fascino che le sono propri rifulgono. La conduttrice televisiva resta sempre una icona di femminilità. E qualora ancora ci sia qualcuno che ancora non lo sapesse, ci pensa lei ad avvertirlo.

La 39enne conduttrice tv ed attrice forse non è mai stata così irresistibile, neppure quando era più giovane. Ancora adesso riuscirebbe ad offuscare l’immagine di dirette concorrenti che hanno la metà dei suoi anni. E quando si è pressoché perfette come lei, l’età non è un qualcosa che andrebbe nascosta ma rappresenta semmai un vanto.

Bianca Guaccero, chi più bella di lei?

Visualizza questo post su Instagram Inside… #puglia @suite43 style Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 2 Ott 2020 alle ore 3:40 PDT

Lei abbiamo potuto vederla in diverse fiction televisive. In una circostanza si fece ammirare anche al Festival di Sanremo come uno dei volti femminili (l’altro era Andrea Osvart). In tanti se la ricordano anche in ‘Capri’, apprezzatissima serie tv della Rai trasmessa tra il 2006 ed il 2010.

Visualizza questo post su Instagram Buon week end ragazzi! ☀️ @jijilcollection Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 2 Ott 2020 alle ore 10:03 PDT

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Bianca nel 2013 si è sposata con il regista e produttore Dario Acocella, più grande di lei di due anni. Ma nel 2017 i due hanno divorziato, anche se il loro breve matrimonio ha portato in dote una bella bimba.

