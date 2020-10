Sapete dov’è Belen Rodriguez? Probabilmente molto vicino a casa vostra

Sempre bellissima e piena di sensualità, è Belen Rodriguez. Il cui risveglio allieta la settimana di milioni di italiani.

Visualizza questo post su Instagram Wake up Roma Rx Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 5 Ott 2020 alle ore 2:37 PDT

È sempre, strepitosamente bella, Belen Rodriguez. La modella e showgirl argentina su Instagram continua a mostrare il suo strepitoso corpo. Tra una campagna pubblicitaria e l’altra lei, che da poco tempo ha compiuto 36 anni, fa vedere di non temere affatto l’incombere del tempo.

Nel suo caso infatti l’età che avanza proprio non sembra rappresentare un problema. Ora Belen si trova a Roma dopo avere soggiornato per qualche giorno in Puglia, dove pure ha realizzato uno shooting fotografico di quelli capaci di toglierti il fiato. La sudamericana è un vero splendore, uno schianto assoluto. Ed il post pubblicato su Instagram di mattina presto ce la fa vedere senza vestiti. O meglio, con indosso solamente il minimo sindacale. Per il resto, lei è girata di spalle lasciando intravedere la sua schiena del tutto scoperta.

Belen Rodriguez, un risveglio bellissimo