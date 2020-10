Noto cardiologo scomparso da ieri a Malga Pezié de Parù. Le ricerche in corso

Si chiama Leopoldo Celegon, è alto un metro e 80 e pesa una novantina di chili. È scomparso nei boschi del bellunese, ”Aiutateci a trovarlo”

Leopoldo Celegon, 72 anni di Castlefranco Veneto, è scomparso da ieri mattina nella zona sopra Malga Pezié de Parù che si trova a 5 chilometri da Cortina mentre era a raccogliere funghi, l’ultima chiamata ai familiari è arrivata verso le 9.30 per dire che andava tutto bene.

Si tratta del noto cadriologo Leopoldo Celegon originario di Noale, partito da casa alle 5 di ieri domenica 4 ottobre per andare a raccogliere funghi. Da ieri sera alle 20 le squadre del Soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore, assieme al Sagf di Cortina, ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri, e le squadre cinofile stanno cercando l’uomo nella zona sopra Malga Pezié de Parù, dove ha parcheggiato la macchina ieri mattina prima di inoltrarsi nel bosco.

Il soccorso alpino lancia un appello: “Chiunque avesse sue notizie è pregato di chiamare i Carabinieri”

Il cellulare di Celegon non è raggiungibile quindi l’unica soluzione per ora è battere la zona intorno a cui l’uomo aveva detto si trovava ieri mattina. Leopoldo Celegon è alto un metro e 80, pesa una novantina di chili, ha capelli castani e occhi scuri. Chiunque avesse sue notizie è pregato di chiamare i Carabinieri: questo è un appello lanciato dal soccorso alpino.

Celegon e specializzato in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, ha conseguito un Master di 2° livello in Medicina Vascolare. Fino al 2009 è stato Primario di Cardiologia dell’Ospedale di Castelfranco Veneto, è docente al corso di Formazione Ecocardiografia in terapia intensiva presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Si tratta anche di un autore con all’attivo oltre 100 pubblicazioni su riviste internazionali, in particolare lo Studio Castel sull’Ipertensione Arteriosa dell’Anziano e lo studio COSTAMI sulle strategie dopo infarto miocardio acuto.

