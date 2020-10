La meravigliosa Penelope Cruz conserva ancora intatte la bellezza e la freschezza che le sono proprie sin da quando era una ragazzina.

Visualizza questo post su Instagram Grazie!! @carpisaofficial #tiamoitalia Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) in data: 5 Ott 2020 alle ore 1:44 PDT

Nel pantheon di attori ed attrici il cui nome è universalmente acclamato e ben noto in ogni angolo del pianeta c’è sicuramente quello di Penelope Cruz. La spagnola oggi ha 46 anni ma a vederla non si direbbe. Il suo aspetto è sempre quello della ragazza semplice ed un pò sbarazzina che tante palpitazioni aveva dato ai cuori di milioni di ammiratori a partire in particolar modo dagli anni ’90.

Lei che è musa ispiratrice del regista Pedro Almodovar sembra essere sempre la stessa. Bellissima ieri e bellissima anche ai giorni d’oggi. Ora possiamo vederla in alcuni post realizzati per scopi pubblicitari e che lei stessa ci mostra sul suo profilo Instagram, che vanta un vero e proprio esercito di followers.

Penelope Cruz, sempre tremendamente bella