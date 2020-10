Chiara Ferragni mostra il pancione: look da bambolina sexy FOTO

Chiara Ferragni mostra il pancione: look da bambolina sexy. La fashion blogger ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Chiara Ferragni ha dato solo una settimana fa la bellissima notizia che tutti stavano aspettando: è in attesa di un secondo figlio. Una cosa del genere era nell’aria da un po’ di tempo. Sarà che i fans della coppia hanno imparato a conoscerli, riescono a capire quello che succede ad entrambi dalle piccole cose che condividono sui social. Di recente sembravano più felici e affiatati del solito, durante una gita al lago in particolare davano proprio l’impressione di essere in attesa di qualcosa di grande e di meraviglioso. Per tanti quella è stata la conferma, anche se è arrivata solo dopo qualche settimana.

Chiara Ferragni, il pancione già si vede: è bella da togliere il fiato

Chiara e Fedez stanno trascorrendo un periodo magico e i loro fans sono in attesa tanto quanto loro di questo nuovo arrivo. Facendo due calcoli, pare che Chiara stia al quarto mese e che il bambino nascerà proprio come Leo a marzo. Quello che non sappiamo ancora, è se si tratta di un maschio oppure una femmina. I fans più attenti sono convinti che loro già lo sappiamo, e hanno raccolto già un po’ di indizi sui social che al momento, purtroppo, non confermano nulla.

L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha scatenato la tenerezza dei suoi followers. Rispetto a Leo che è rimasto poco visibile per molti mesi, qui un certo pancino già comincia a vedersi anche se è soltanto al quarto mese. Nello scatto ha un vestito giallo addosso, i capelli ricadono morbidi sulle spalle e sono raccolti in una mezza coda, da un grande fiocco sulla testa.