Il segreto per avere delle ossa robuste e assolutamente sane

Per avere delle ossa robuste e sane bastano dei piccoli accorgimenti da compiere nella vita di tutti i giorni.

Per avere ossa forti e robuste occorrono dei piccoli accorgimenti da compiere nella vita di tutti i giorni. Pratiche che vanno plasmare uno stile di vita sano, mirato al proprio benessere evitando ossa fragili da cui possono scaturire una serie di problemi di salute. In primis il benessere inizia a tavola: la sana alimentazione certamente aiuterà l’organismo a creare una buona condizione di salute che aiuterà a mantenersi bene soprattutto nel tempo. Ecco perché il regime alimentare sano va adottato fin da giovani, un intervento tempestivo è quello in grado di assicurare il proprio corpo. Il segreto è adottare un’alimentazione sana che assuma tutti gli apporti nutrizionali; quindi le proteine, il calcio, la vitamina D, Magnesio, Zinco. Non solo vegetali, ma è consigliati – nelle giuste porzioni – carne e pesce.

Ossa robuste, l’importanza dello sport

Una sana alimentazione, unito allo sport costituiscono un connubio perfetto. Insieme, garantiscono all’organismo di funzionare bene ed evitare rischi di ossa fragili e le numerose patologie che ne scaturiscono. Pertanto l’allenamento favorisce la mineralizzazione ossea e la densità minerale ossea. Jogging a livelli più o meno intensi in relazione al livello di allenamento del soggetto, va bene anche una semplice camminata a passo veloce ma continua. Per chi è agli inizi, la camminata può consentire alle ossa di irrobustirsi. Per essere certi di assumere le giuste quantità di minerali e vitamine, si consiglia di ricorrere anche agli integratori; spesso le quantità assunte dai cibi potrebbero non bastare. Il Calcio e la Vitamina D importantissimi per il mantenimento in salute delle ossa, possono essere tuttavia assunte in estate durante l’esposizione al sole.

Sport, nutrizione ed integrazione; sono i tre pilastri secondo cui ritengono gli esperti, si fonda il benessere delle ossa. Prevenire tempestivamente per assicurarsi delle ossa robuste con il sopraggiungere dell’età.

