Sabrina Salerno è sempre più esplosiva sui social network: le curve della cantante continuano a far impazzire tutti.

Sabrina Salerno è una donna che possiede una bellezza incredibile ed una sensualità fuori dal comune. Fin dagli anni 80, la cantante ha fatto impazzire i suoi fan con le sue curve mostruose e la sua esuberanza. La nativa di Genova, nonostante l’avanzare dell’età, diventa via via sempre più inarrestabile ed esplosiva. Sabrina, poco fa, ha messo in rete una foto da infarto in cui ha messo il suo incredibile décolleté in primissimo piano.

Sabrina Salerno, décolleté in primo piano: che bomba!!

Sabrina, poco fa, ha postato l’ennesimo scatto sexy sui social network. La cantante ligure ha messo in primo piano il suo splendido décolleté, mandando letteralmente i fan in delirio. La bellezza del suo viso è senza limiti mentre il suo sorriso è raggiante e luminoso. Il post ha raccolto in pochissimo tempo 2.500 cuoricini. “La realtà è che sono una donna molto severa con se stessa, oggi però sono stranamente uscita dalla palestra particolarmente soddisfatta”, ha scritto la Salerno nella didascalia. La 52enne ama allenarsi e continua a migliorare il suo splendido corpo.

Sabrina, qualche giorno fa, mandò il web in tilt con una fotografia bollente: la cantante mise in mostra il suo lato B da urlo.

