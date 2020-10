Usa, ex giocatore di baseball trovato morto: il giorno prima era stata uccisa la sua fidanzata

Un ex giocatore di baseball è stato trovato morto in Arizona (Usa) a 24 ore di distanza dal presunto omicidio della ex fidanzata di 37 anni.

L’ex giocatore di baseball professionista Charles Haeger è stato ritrovato senza vita lungo un sentiero del Grand Canyon, in Arizona, negli Stati Uniti. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto nel corso delle ricerche dell’uomo avviate dalla polizia statunitense che aveva ritrovato senza vita la ex compagna di Haeger nella sua abitazione di Scottsdale, a Phoenix. La donna di 37 anni era stata freddata da alcuni colpi d’arma da fuoco nella giornata di venerdì ed a lanciare l’allarme era stata una coinquilina della 37enne. Quest’ultima aveva riferito agli investigatori di aver visto uscire dall’abitazione l’ex giocatore che le avrebbe anche puntato una pistola contro. In corso ancora le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto, ma pare possa essersi trattato di un omicidio-suicidio.

Usa, noto ex giocatore di baseball trovato morto: il giorno prima avrebbe ucciso la compagna di 37 anni

Tragedia negli Stati Uniti, dove si sarebbe consumato un presunto omicidio-suicidio. Nell giornata di sabato, come riportano i media locali e la redazione del tabloid The Mirror, l’ex giocatore di baseball professionista Charles Haeger è stato ritrovato morto nei pressi del Grand Canyon, in Arizona, dove si sarebbe tolto la vita sparandosi. Il giorno prima, venerdì 2 ottobre, era stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nella sua abitazione a Scottsdale, sobborgo di Phoenix, l’ex fidanzata di Haeger, la 37enne Danielle Breed. La coppia si era lasciata alcuni mesi fa, circostanza che sembra non era stata accettata dall’uomo, per il quale, come riferisce il tabloid inglese, la 37enne aveva chiesto un ordine restrittivo.

Ad avvertire la polizia era stata la coinquilina della 37enne che agli inquirenti avrebbe raccontato, come riporta The Mirror, di aver sentito gli spari e poi visto l’ex atleta uscire dalla casa dopo averle puntato contro una pistola. Immediatamente la polizia ha fatto scattare le indagini e si è messa sulle tracce dell’uomo di 37 anni che è stato ritrovato senza vita 24 ore più tardi.

Le autorità locali stanno investigando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, ma da quanto emerso sino ad ora sembra trattarsi di un omicidio-suicidio, l’ipotesi al momento più accreditata al vaglio degli inquirenti.

Nel corso della sua carriera, Haeger ha giocato come lanciatore alcune stagioni nella Major League Baseball, dal 2006 al 2010, vestendo le maglie dei Chicago White Sox, dei San Diego Padres ed infine dei Los Angeles Dodgers. Dopo essersi ritirato aveva intrapreso il percorso da tecnico e recentemente aveva firmato con una squadra di Knoxville, nel Tennessee, come allenatore di lanciatori.

