Vincenzo Mollica, il giornalista con una rivelazione choc: “Soffro di…”

Il noto giornalista degli eventi Cult di Rai 1, Vincenzo Mollica ha rilasciato un’intervista in cui si racconta con tutti i suoi problemi…

Come si può dimenticare un volto giornalistico così importante dell’ultima epoca, come Vincenzo Mollica? La “dura” vita del conduttore e scenografo del grande schermo non può passare inosservata ai telespettatori.

Il giornalista di Formigine ha sempre dato un “taglio” critico e costruttivo ai suoi discorsi, ma la battuta d’arresto da un punto di vista personale e conseguentemente professionale sarebbe inevitabilmente arrivata.

Proprio in una delle ultime puntate dello show televisivo di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, Vincenzo Mollica è stato ospite d’onore e protagonista di un racconto autobriografico, che ha lasciato tutti senza parole.

Da evidenziare l’enorme forza interiore che lo contraddistingue; il sorriso e la semplicità di un uomo che non nasconde di certo i problemi della vita. Nonostante una crescita sempre in salita, Vincenzo ha saputo ottenere il meglio dalla vita in generale e nel lavoro.

I problemi di contorno non potevano mancare, in quanto evidenti, ma che pendevano da un unico lato per il “Dottor” Mollica. Il 67enne ha spiegato che durante la sua esistenza ha avuto a che fare sempre con “grattacapi” da un punto di vista salutare.

Vincenzo Mollica, comunque vada è… “standing ovation”

Il pubblico di Rai 1 ha sempre apprezzato le uscite di un giornalista di spicco e dalle alte capacità professionali, come Vincenzo Mollica. Ma probabilmente quasi nessuno si sarebbe mai aspettato che all’interno del suo inestimabile bagaglio culturale, ogni giorno figurava una nuova “lacerazione”.

Ecco perchè nell’ultima edizione, quella di Sanremo 2020, i produttori dell’Azienda televisiva più famosa in Italia hanno riservato a lui una meritatissima “standing ovation”. Non è affatto facile per uno come lui, andare avanti per la propria strada, sapendo che sin da bambino eri condannato ad alimentare la cecità.

Ma la sensibilità del suo occhio sinistro (soffre di glaucoma), inibito al 95% delle possibilità di vista, non è la sola ad affliggere continuamente la sua quotidianità. Vincenzo Mollica ha ammesso di avere il morbo di Parkinson. E come se non bastasse si è messo anche il diabete, a fare da ciliegina sulla “torta” meno squisita che un uomo potesse mai mangiare.

Non a caso il plauso dell’Ariston e del pubblico a casa era doveroso per un “gigante” della televisione italiana, anche perchè i giorni passano anche per il “Signor” Mollica e la pensione si avvicina.

