Grande Fratello scontro Adua e Tommaso: lei lo minaccia in diretta

Grande Fratello Vip scontro Adua e Tommaso: lei lo minaccia in diretta. Oggi pomeriggio Zorzi ha comunicato alla Del Vesco che sono usciti fuori gli screen della conversazione

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha sentito Adua Del Vesco parlare male di lui ed è andato a dirle di parlare insieme, piuttosto che farlo uno alle spalle dell’altro. Lei gli ha detto di non voler parlare con lui, e che lui stava cercando soltanto di usarla per avere più visibilità. L’influencer a quel punto le ha detto: “Chi ti credi di essere? Non sei nessuno”, la lite è continuata per qualche minuto per poi essere interrotta fino ad oggi pomeriggio, quando Tommaso è stato chiamato in confessionale. Gli autori gli hanno comunicato che il suo staff di Instagram ha pubblicato il famoso screen della conversazione con Adua.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco litigano furiosamente in diretta

Tommaso si è recato da Adua per avvertirla di quanto successo, perché non voleva che lei avesse brutte sorprese in puntata. “Sono usciti gli screen che mi danno ragione, faranno una clip, volevo avvertirti”. Da qui è scoppiata una lite, dove sospettosamente Adua ha cambiato versione dei fatti circa cinque o sei volte, continuando poi a dare del bugiardo Tommaso che di versione ne dava soltanto una. Alla fine lei ha minacciato l’influencer di denunciarlo per la questione degli screen, non sapendo che lo staff si è guardato bene dall’oscurare il nome dell’attrice prima di pubblicarlo.

E voi, da che parte state? Adua o Tommaso?