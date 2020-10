Joe Bastianich da Fabio Fazio avverte: “Se c’è il menu sporco, scappate”

Joe Bastianich definisce le sue regole per avere successo e avverte i clienti: “Se c’è l’acquario, se il menu è sporco, se i quadri fanno schifo, scappate!”.

Joe Bastianich, in una intervista resa a Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa” su Rai 1 ha raccontato i suoi impegni attuali commentando anche il suo ruolo di Giudice in MasterChef 3 in onda su Sky Uno ogni giovedì. Ha spiegato come tra i Giudici ci sia una divergenza di ruoli dato che lo stesso non è uno Chef e pertanto non può giudicare i piatti. Il suo ruolo – precisa – è quello di valutare gli chef in quanto ristoratore. Su questo infatti si concentrano tutte le attenzioni del Bastianich e lo spiega al conduttore: la ristorazione è un concetto ampio ma non complicato, tutto consiste nell’offrire un prodotto giusto ad un prezzo giusto. Un equilibrio pertanto tra qualità e prezzo che determinerebbe se un ristorante è di successo o meno.

LEGGI ANCHE -> Arisa, incredibile cambio di look: ritorno allo “stato originale” – FOTO

Le regole (secondo Joe Bastianich) per avere successo

A proposito di cattiva ristorazione prosegue l’ospite fornendo dei consigli su come valutare i ristoranti; “Se in un ristorante c’è l’acquario, scappate via. Se ci sono i quadri, se i quadri ti piacciono resti, se ti fanno cacare vai via. Se il menu è sporco, scappare subito via. Per me la ristorazione non è un lavoro, ma un modo di vivere. Sono cresciuto in una famiglia di ristoratori e la ristorazione è l’unico modo che ho per vivere.” Bastianich ha fatto della sua esperienza pluriennale un libro dal titolo “Le regole per avere successo” secondo il Metodo Bastianich. Un libro scritto per la Mondadori e disponibile da oggi, sia offline che sulle piattaforme online.

LEGGI ANCHE -> Mission: Impossible 7. Tom Cruise a Roma per le riprese del film

Il ristoratore italo-americano ha regalato infine ai telespettatori del salottino di Fazio un momento musicale; munito di chitarra e voce, Bastianich ha cantato uno dei suoi brani dal titolo “Take Me Down”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter