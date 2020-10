Un giovanissimo deve sottoporsi ad intervento chirurgico delicato per sconfiggere la leucemia che lo affligge. Quel che fa il fratellino è commovente.

Un adolescente affetto da leucemia ha ricevuto il fondamentale apporto da parte del suo fratellino più piccolo. Al Policlinico di Bari infatti il primo è rimasto ricoverato dopo avere subito un trapianto allogenico di midollo osseo.

Tra l’altro lì ha anche trascorso il compleanno, compiendo 16 anni. Ed il regalo più prezioso glielo ha fatto il fratello di 13. Dopo la delicatissima operazione chirurgica non c’è stata alcuna complicazione ed il 16enne affetto da leucemia ha reagito bene, al punto da essere dimesso per potere fare ritorno a casa. Andrà tenuto comunque in osservazione per i prossimi mesi e per valutare lo stato delle cose dopo un necessario trattamento.

Leucemia, 13enne dona il proprio midollo al fratello malato

L’intervento chirurgico in questione è notevole in quanto, come rimarcato dal professor Pellegrino Musto, che dirige l’unità operativa di ematologia e trapianto del Policlinico di Bari, coinvolge sia un paziente che un donatore entrambi in età pediatrica. Tutto si è svolto in maniera controllata e senza alcun rigetto o complicazione. E questa operazione fornisce ulteriore lustro ad una eccellenza come il polo ospedaliere del capoluogo pugliese.

Da parte sua, il 16enne che è riuscito a battere la leucemia – anche se, come detto, c’è ancora una parte di percorso da completare – sta ricevendo numerosi messaggi di auguri e di speranza da parte di amici e parenti. Che non mancano di complimentarsi anche con il suo coraggioso fratello minore.