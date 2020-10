Covid-19, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino positivo al virus

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 e adesso è in isolamento presso la propria abitazione.

Nuovo caso di coronavirus nel mondo del calcio. Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto al tampone nella giornata di ieri. Dal Pino, adesso in isolamento presso la propria abitazione, sarebbe sintomatico ed avrebbe accusato qualche linea di febbre e un po’ di tosse. Sempre nella giornata di ieri, il presidente avrebbe preso parte, in videoconferenza, alla riunione con il ministro dello Sport ed il presidente della Figc.

Covid-19, positivo il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino: si era sottoposto al tampone ieri

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al coronavirus. Il numero uno della Lega si era sottoposto nella giornata di ieri, lunedì 5 ottobre, al tampone che ha dato esito positivo. Come riporta la redazione de La Gazzetta dello Sport, Dal Pino sarebbe sintomatico ed avrebbe accusato un po’ di tosse e qualche linea di febbre. Ieri il presidente aveva partecipato, ma in videoconferenza proprio per precauzione, alla riunione con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Adesso Dal Pino sarebbe in isolamento presso la propria abitazione e seguirà tutte le procedure previste dal protocollo di sicurezza. Come riferisce il quotidiano sportivo, in seguito all’annuncio della positività, in via precauzionale anche Gravina ha deciso di porsi in isolamento volontario.

Ho scritto al presidente della @SerieA Paolo Dal Pino per fargli i miei auguri di pronta guarigione. Nella call di ieri abbiamo affrontato molti temi che insieme porteremo avanti per il bene del calcio e dello sport — Vincenzo Spadafora (@vinspadafora) October 6, 2020

Numerosi i messaggi di solidarietà per il presidente, tra cui quello del ministro Spadafora che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Ho scritto al presidente Dal Pino per fargli i miei auguri di pronta guarigione. Durante la call di ieri abbiamo affrontato molti temi che insieme porteremo avanti per il bene del calcio e dello sport“.

