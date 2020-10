Un Posto al Sole anticipazioni 6 ottobre: Jimmy in pericolo. Niko sta vivendo un dramma a causa della rottura con Susanna e non si accorge di cosa sta succedendo a suo figlio

Angela scopre che suo nipote Jimmy sta vivendo un dramma segreto: intanto Niko non si accorge nulla, troppo preso dalla sua crisi dopo la rottura con Susanna avvenuta il giorno del loro matrimonio. Il ritorno di Susanna allo studio di Ugo ha sconvolto Niko, che ha reagito a questo suo ritorno uscendo e incontrando una ragazza che ha seguito a casa. Jimmy comincia a sentirsi influenzato da questo periodo che sta vivendo il suo papà: un po’ perché sente la mancanza di Susanna, e un po’ perché suo padre non gli riserva più le stesse attenzioni di prima.

Un Posto al Sole, anticipazioni di questa sera: Jimmy alle prese con i bulli

Ad accorgersi di questo dramma che sta vivendo Jimmy con i bulli a scuola, è anche la nonna Giulia che cerca di aiutarlo come può.

Axel e Samuel decideranno una volta e per tutte di ribellarsi a Patrizio: il giovane chef continua ad avere un atteggiamento in cucina che innervosisce i due ragazzi. Questa guerra fra i tre potrebbe avere delle gravi conseguenze anche sul locale di Silvia.

Intanto Cotugno è caduto nella trappola di Cinzia, che gli ha proposto di fargli massaggi in cambio dell’alloggio gratis nell’appartamento.

Dunque Cotugno ci è cascato con tutte le scarpe: a salvarlo potrebbe essere proprio Guido, che si è recato all’appartamento del vigile per capire cosa sta succedendo. Si ritrova così ad essere sempre più vicino alla verità, come reagirà quando scoprirà che il suo amico di sempre non è quello che diceva di essere? Stasera la verità.