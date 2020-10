Arisa senza filtri, il messaggio di accettazione: “Amiamoci” – FOTO

View this post on Instagram

Il giorno che ci siamo lasciati davvero (perché lo senti quando arriva davvero il giorno in cui ci si dice addio per l’ultima volta) non ho versato una lacrima. Sono scesa dal panettiere, ho comprato una bella forma di pane pugliese da un chilo e me la sono portata a casa. In ascensore, mi sembrava di avere tra le braccia un lingotto d’oro, prezioso, raro, ma molto più profumato di qualsiasi altro gioiello ricevuto.. quantomeno caldo. Una volta entrata in casa, arrivata in cucina, ho preparato la tavola come se avessi dovuto celebrare una messa. Ho preso il pane, gli ho dato un bacio affinché non mi facesse troppo male, l’ho tagliato in due parti uguali e ci ho spalmato il contenuto di un vasetto intero di cioccolato spalmabile ( 🙈🐵🙉) . La celebrazione è durata circa due ore, una masticazione lenta e densa di significato, capace di annullare i pensieri e di far godere il cuore attraverso il palato. Perché il cibo gustoso non è reato. Anzi, sai che quella volta mi ha salvato?? Ci sarebbero ancora tanti discorsi da fare e cose da dire. Per esempio che la 42 è solo una delle taglie disponibili in negozio… non è detto che tu debba entrarci per forza. Questo non è un elogio all’obesità.. ma c’è una via di mezzo tra il troppo e il niente. Le privazioni rattristano e la forma perfetta giace in un sorriso vero and it’s so sexy . #bodypositive #loveyourself #guerrieridellaluce #bethelovegeneration #rosalbapippa #ricominciareancora #equilibrio