Maria Grazia Cucinotta, stesa sul divano in compagnia di una persona speciale – FOTO

Maria Grazia Cucinotta, l’attrice siciliana amatissima e molto seguita sia in TV che al cinema, si concede un attimo di relax presso la sua abitazione, ma in dolce compagnia. L’attrice de “Il Postino” infatti si fa immortalare abbracciata al marito – Giulio Violati – per celebrare un evento importante: 25 anni di matrimonio. Innamoratissimi, si vede dai loro sguardi, la coppia condivide questo scatto tenero sui social. Gli auguri per il bellissimo traguardo raggiunto non tardano ad arrivare, stupenda la dedica dell’attrice rivolta al marito: “25 anni dal nostro si ❤….ti amissimoooo ❤”. In un periodo in cui si divorzia con facilità, vedere una coppia che si ama come il primo giorno è davvero incoraggiante. L’attrice è bellissima e radiosa: outfit colorato – jeans bianchi strappati e camicia sulle tonalità del rosa con le stelline colorate, perfetta alle scarpe abbinate – che mettono in risalto la bellezza della Cucinotta.

Maria Grazia Cucinotta, un amore lungo 25 anni

Spulciando tra le storie Instagram della Cucinotta si vede subito che c’è aria di preparativi in casa Cucinotta-Violati. La coppia – stando a quanto pubblicato dall’attrice – si starebbe preparando per celebrare le nozze d’argento. A parte infatti i repost di auguri rivolti alla coppia con annessi ringraziamenti da parte dell’attrice, ci sarebbero degli indizi che fanno pensare a dei preparativi. Tra le storie infatti si vede il particolare di un abito, un lavoro artigianale veramente magnifico. Delle decolleté beige in scatola ma pronte per essere indossate ed una composizione floreale sempre tono su tono con il resto dell’outfit.

Non solo preparativi, la Cucinotta condivide alcuni scatti insieme al marito, emozionante il confronto tra il giorno delle nozze e dopo 25 anni fatto da una persona vicino alla coppia per celebrare la ricorrenza. Uniti, innamorati e bellissimi.

