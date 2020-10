Can Yaman in grigio e abbronzato: lo scatto seduce tutti – FOTO

Can Yaman in grigio e abbronzato: lo scatto seduce tutti. L’attore ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Can Yaman è senza dubbio l’attore più amato del momento. L’anno scorso ha conquistato tutti facendo il protagonista della serie Bitter Sweet, dove interpretava il ruolo di Ferit. Un personaggio molto rispetto da Can Divit: un uomo burbero, misterioso, a tratti antipatico, che si innamora di Nazli attraverso la sua incredibile cucina. Poi è arrivato Daydreamer, che ha riscosso un grandissimo successo: così tanto che è ancora nella programmazione di Canale Cinque, ogni sabato prima di Verissimo. E, a proposito di Verissimo, proprio questo sabato sarà ospite da Silvia Toffanin in esclusiva. Un evento per cui i suoi fans non ci stanno più nella pelle!

Can Yaman bellissimo nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Can quest’anno ha raggiunto un successo spropositato grazie a Daydreamer: con il suo look da selvaggio ha fatto impazzire proprio tutti. Dopo la serie ha tagliato i capelli, ma anche con un taglio corto sta benissimo. Qualche giorno fa è atterrato qui in Italia per fare due ospitate. La prima a C’è Posta Per Te, che andrà in onda a gennaio su Canale Cinque, e la seconda che ha registrato è stata con Silvia Toffanin. Ha invece rifiutato Barbara D’Urso, cosa che ha fatto molto discutere ma che ha reso “felici” i suoi fans, che non hanno apprezzato il modo in cui è stato trattato l’ultima volta.

Prima di Verissimo, sabato andranno in onda altri due episodi della serie tv di successo. Insomma, sarà una giornata tutta dedicata a Can e i suoi fans non ci stanno più nella pelle al pensiero di piazzarsi davanti alla televisione per vederlo.