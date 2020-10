Carolina Stramare, l’outfit che manda in delirio i follower – FOTO

Carolina Stramare manda in delirio in popolo di Instagram, complice uno scatto bianco e nero che accentua ancora di più la sua bellezza.

Con lo sguardo sexy verso l’obiettivo e l’atteggiamento che solo una modella di un certo livello può avere, Carolina Stramare incanta tutti; uno squisito fascino retrò conferito dal tocco bianco e nero della foto che la riprende a metà busto. L’outfit scelto per l’occasione dalla Miss Italia è sportivo: jeans a vita alta – un must che per fortuna sopravvive anche per tutta la stagione – e giubbino denim ad esso abbinato. La bellezza di Carolina è travolgente e in fondo qualsiasi outfit sceglie, il risultato è davvero eccezionale. Attualmente tra le modelle più ambite, la Stramare spesso è impegnata nella promozione di brand, in questo caso un marchio che propone abbigliamento casual/sportivo. A dare un tocco in più al look, la sua folta chioma bruna – invidiata e non poco – sciolta ed un make-up natural che risalta la sua bellezza.

Carolina Stramare, la foto in lingerie che ha scosso il web

Una settimana turbolenta e dalle forti emozioni per i followers della Stramare; proprio nella giornata di lunedì aveva condiviso uno scatto che ha fatto innamorare letteralmente i suoi followers: stesa su un letto matrimoniale, indossa solo una lingerie in pizzo bianco. Capelli raccolti, dei semplici orecchini come unico accessorio. Il risultato è pazzesco: il body bianco stuzzica l’occhio con quel vedo non vedo. Ovviamente, i commenti sono arrivati a migliaia, tutti di apprezzamenti per la giovane dalle misure perfette e dal fisico scolpito: «Meravigliosa, bellissima, incantevole donna! Affascinante come sempre, sei un amore».

Arrivate alla modella persino delle vere e proprie dichiarazioni d’amore: «Per fortuna madre natura riesce a creare persone stupende…Sei Unica!» o ancora «Così non vale! Metti a rischio infarto i nostri cuoricini!»

