Ennesima crociata su Instagram da parte di Naike Rivelli, che come tante altre volte amplifica le polemiche con i suoi modi di apparire.

Apre una polemica Naike Rivelli su Instagram. Ancora una volta. Ed ancora una volta la figlia di Ornella Muti sceglie di togliersi i vestiti per meglio fare notare la cosa. Il suo è quasi come se fosse un marchio di fabbrica.

I suoi strali sono rivolti contro ‘Striscia la Notizia’, e più in generale contro un certo trend che a detta di alcuni, Mediaset avrebbe preso da alcuni anni. Il riferimento negativo alla trasmissione ideata e diretta da Antonio Ricci sta nel fatto che, anche questa volta, il telegiornale satirico di Canale 5 sembra prendere di mira un programma televisivo ‘cugino’. nella fattispecie ‘Live – Non è la D’Urso’, con la padrona di casa, Barbara D’Urso, accusata di non rispettare le regole di distanziamento sociale né di indossare la mascherina. Infatti la 63enne conduttrice tv entra in stretto contatto con la sua anziana ospite Gina Lollobrigida e con il di lei assistente. In particolare vediamo entrambe impegnate in un selfie.

Naike Rivelli, le accuse rivolte a ‘Striscia la Notizia’

“Striscia è falsa, fa così per fare pubblicità al programma della D’Urso. In un modo che genera curiosità e mascherando tale intenzione travestendosi da paladina”. Una cosa già fatta in passato più volte dai conduttori di turno, Ficarra e Picone, nei confronti di Alessia Marcuzzi quando ai tempi quest’ultima conduceva ‘L’Isola dei Famosi’. Gli attacchi, a detta di alcuni utenti vistosamente studiati a tavolino per incentivare i telespettatori a vedere il reality, riguardavano il famoso ‘Canna Gate’ con protagonista Francesco Monte.

“Giocano a farsi la guerra, ma tutti sanno che è tutta una farsa per creare scalpore e fare più audience. Ormai a Mediaset e a Canale 5 non sono tenuti a seguire le stesse regole del resto del paese. È il gruppo Mediaset. I capi sono gli stessi. Fate tutti lo stesso trash, vi fate gioco a vicenda e vi parate tra voi. Cari @striscialanotizia non vi credo più. Siete pecore che fingono di fare i leoni”. E sono tantissimi i ‘mi piace’ ricevuti a questo post. Magari il programma Mediaset replicherà.