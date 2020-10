Sul profilo Instagram di Caterina Balivo appare una foto in cui lei posa con il costume da bagno. Si tratta di un momento di spensieratezza che lei usa per celebrare la Giornata Mondiale del Sorriso.

Si è celebrata la Giornata Mondiale del Sorriso, e Caterina Balivo utilizza una foto nella quale è lei l’unica protagonista, assieme al suo sorriso. La 40enne conduttrice televisiva napoletana si mostra al mare, in costume. Ma ciò che spicca è proprio il suo scintillante sorriso.

A vedere questa immagine non si può non sorridere a propria volta e sentirsi pervadere dal buonumore. L’amatissimo volto televisivo, a lungo tempo nostra compagna al pomeriggio con ‘Vieni da Me’ ed in precedenza ‘Detto Fatto’, ha trascorso una estate davvero bella e gioiosa, tutta in famiglia. Nonostante la pandemia ed il Coronavirus che ha tenuto paralizzati l’Italia ed il mondo, lei ha potuto viaggiare un pò ovunque nel nostro Paese.

Caterina Balivo, incredibilmente bella su Instagram

Ora non è più presente come prima in televisione, questo però le permette di potere passare più tempo con la sua famiglia, cosa che per motivi di lavoro non era risultato sempre possibile. Durante la pandemia ed il blocco del consueto palinsesto televisivo, Caterina aveva portato avanti una sua rubrica personale su Instagram dove ogni giorno intervistava un vip a proposito di una bella lettura che aveva lasciato il segno in quest’ultimo.

Ora l’augurio è che lei possa tornare presto sul piccolo schermo. Perché il suo buonumore, l’ironia spesso mostrata soprattutto nei confronti di sé stessa e quel suo sorriso mancano davvero a tanti fra noi.

