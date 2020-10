Giulia De Lellis ricoverata: “Ho l’ansia, che agitazione”. L’influencer ha rivelato su Instagram di essersi chiusa in clinica tutto il giorno per dei controlli

Giulia De Lellis ha pubblicato delle storie su Instagram che hanno fatto molto preoccupare i suoi fans. Come ben sanno i suoi fans, la bella influencer è un po’ ipocondriaca, infatti è stata uno dei personaggi famosi che durante la quarantena è stata più attenta in assoluto per non prendersi il virus. Sicuramente è stata una delle prime ad indossare la mascherina, infatti durante i primi tempi la prendevano in giro per questo reputandola esagerata. Dopo un po’ di settimane, è diventato obbligatorio indossare la mascherina pure qua.

Giulia De Lellis annuncia su Instagram: “Starò tutto il giorno in clinica per dei controlli”

Ipocondriaca com’è, Giulia ha pubblicato delle storie su Instagram che hanno fatto molto preoccupare i suoi fans. “Chiedimi se sono agitata” ha scritto, mostrando il suo piede che tremava. Subito tanti messaggi preoccupati da parte dei suoi fans, che già stavano temendo il peggio. Poi ha rivelato: “Va tutto bene. Ho solo deciso di chiudermi in una clinica e fare tutti i controlli generali possibili. Stasera torno a casa. È importante non trascurare nulla soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare. Sono ipocondriaca pesante quindi sono in paranoia… ma sono anche positiva quindi sto cercando di bilanciare queste due cose”.

Tantissimi messaggi di solidarietà per l’influencer, che in questi anni ha più volte dimostrato di essere una persona che è sempre preoccupata per la sua salute. Infatti sui social consiglia sempre ai suoi fans di controllarsi perché è importante essere a corrente di come stiamo in ogni momento.