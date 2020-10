Michelle Hunziker, per lei il risveglio è “disgustoso” | Cosa è successo

Michelle Hunziker e il suo “incidente” casalingo al mattino. Lei però non si scoraggia e con la sua ironia trova la nota positiva

Michelle Hunziker è seguitissima sui social e la bella conduttrice mostra su Instagram gran parte della sua quotidianità tra allenamenti, lavoro e momenti in famiglia, soprattutto con il suo cane Odino a cui lei e il marito Tomaso Trussardi hanno creato anche un profilo Instagram seguito da ben 20,7 mila followers.

Michelle non mostra molte foto del marito e delle sue piccole, lei che sa bene che è seguitissima, da sempre, dal gossip, ma che ama anche la sua privacy. Solare, con un fisico statuario ed i suoi capelli lunghi e biondissimi piace tanto al pubblico che la segue in tv e sui social.

Come faccia? Il suo segreto quello di una dieta equilibrata, una giusta attività fisica e sano allenamento praticato tre volte a settimana, tra cui molta ginnastica. È direttamente lei che lo ha “confessato” in una recente intervista. Oggi i suoi allenamenti, fatti insieme ad esperti del settore, sono seguitissimi suoi social ed è diventata un punto di riferimento.

Ma c’è da dire che anche le sue Instagram Stories sono molto simpatiche ed esilaranti. Una delle ultime ha riguardato un “incidente” domestico. Vediamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi ci lascia senza fiato: minigonna con spacco, una dea – FOTO

Michelle Hunziker, “incidente” in casa al mattino che però porta fortuna

Visualizza questo post su Instagram Odino…quando ha freddo…cerca la mamma ❤️❤️❤️ @odino_trussardi #sweetness #love Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 4 Ott 2020 alle ore 6:26 PDT

Michelle Hunziker ci ha deliziato con una delle sue tante Instagram Stories che fanno morire dal ridere. Ieri mattino ha raccontato del suo “incidente” domestico del risveglio un po’ “disgustoso”.

Contrattempo inaspettato per la conduttrice di All Togheter Now attesissimo in tv. È stata la stella Michelle a raccontarlo: “Stamattina, con il piede scalzo ancora caldo di lenzuolo, sono entrata in cucina. E sapete cosa ho calpestato? È proprio quello che state pensando…”.

Non lo ha detto esplicitamente ma ha lasciato intendere che si trattasse del bisognino di uno dei suoi cani. Sarà stato mica Odino a lasciare qualcosa “fuori posto”?.

LEGGI ANCHE –> Federica Panicucci, tacco a spillo e vestito stretto nero, estasiante – Foto

“È stato disgustoso” ha aggiunto la conduttrice che però non si scoraggiata e con la sua proverbiale ironia ha trovato il meglio anche in questo piccolo incidente domestico mattutino. “Vorrà dire che sarà una giornata fortunata” ha detto con il sorriso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.