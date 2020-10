Un Posto al Sole anticipazioni 7 settembre: svolta decisiva per Niko. Dopo aver scoperto che suo figlio Jimmy ha problemi a scuola, decide di cambiare atteggiamento

Il piccolo Jimmy è stato preso di mira dai bulli a scuola, non smettono di tormentarlo e ha deciso di non raccontare nulla a casa. Si è sfogato però con la cuginetta Bianca, che a scuola lo ha visto vivere un momento di sconforto. La bambina, sentendosi impotente, ha rivelato questo problema ai suoi genitori. Angela ha poi detto tutto a Niko, che si è arrabbiato ma che rifletterà anche sulle sue azioni. Quello che è successo lo spingerà a mettere in discussione anche il suo comportamento con Susanna, e lo spingerà anche a riaprire il cuore alla sua ex fidanzata. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra i due o resteranno semplicemente amici?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Un Posto al Sole anticipazioni di questa sera: fuoco e fiamme al Caffè Vulcano

Intanto al Caffè Vulcano l’atmosfera diventa sempre più tesa: Silvia ha deciso di intervenire perché la situazione è oramai insostenibile. La proprietaria cercherà di smussare le tensioni tra Patrizio, Alex e Samuel. I tre sono sempre stati molto professionali ma da quando hanno litigato il locale sembra essere diventato un asilo nido, e Silvia non può permettere che la situazione continui in questo modo, anche perché sta davvero degenerando. Riuscirà il suo intervento a sistemare tutto?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata