Un passeggero di un aereo di linea negli Usa non voleva indossare la mascherina a bordo, decisione che ha scatenato una rissa con un altro viaggiatore.

Attimi di tensione e panico su un volo di linea, dove è scoppiata una violenta rissa durante lo scorso fine settimana. La lite si sarebbe verificata a bordo di un velivolo che stava per decollare da Meza con destinazione Prozo, negli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito, un passeggero che indossava la visiera di plastica si era rifiutato di mettere la mascherina, come imposto dalle normative, su richiesta di un membro del personale di bordo. Dopo il rifiuto, un altro passeggero, è intervenuto e ne è nata una rissa sedata dall’intervento della sicurezza che ha allontanato l’uomo che si rifiutava di indossare il dispositivo di protezione personale.

Usa, passeggero non vuole indossare la mascherina: violenta rissa a bordo di un aereo di linea

Una violenta rissa è scoppiata a bordo di un aereo a pochi minuti dal decollo. È accaduto su un volo di linea della compagnia Allegiant Air che stava per partire dall’aeroporto di Meza con destinazione Prozo, negli Stati Uniti. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione del tabloid britannico The Mirror, un passeggero era salito sull’aereo indossando solo la visiera di plastica. Il personale di bordo gli ha, dunque, chiesto di indossare la mascherina, come previsto dalle normative, ma l’uomo si è rifiutando avviando un diverbio con il membro dello staff. Alla lite si è aggiunto un altro passeggero e, dopo essersi insultati pesantemente, ne è nata la rissa che ha spaventato gli altri presenti sull’aereo. Nonostante le minacce di cacciarli dal volo, i due hanno continuato ed è stato necessario l’intervento della sicurezza per sedare la rissa.

Le autorità hanno, dunque, allontanato l’uomo che rifiutava di indossare la mascherina, mentre il secondo protagonista della rissa è rimasto a bordo. La scena è stata filmata da alcuni viaggiatori che poi hanno condiviso sui social network, il video divenuto virale in poche ore.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, il personale di bordo della compagnia aerea e la sicurezza hanno gestito al meglio la situazione riuscendo a sedare la rissa in pochissimi minuti. L’aereo, una volta cacciato l’uomo, è ripartito per la destinazione prevista senza ulteriori intoppi.

