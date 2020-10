Cristel Carrisi ed una decisione estrema, dubbi sul perché

Cristel Carrisi e una scelta social che incuriosisce e preoccupa i fans. Su di lei solo voci e indiscrezioni ma qual è la verità?

Cristel Carrisi, una dei figli di Al Bano Carrisi e Romina Power fa preoccupare i suoi fans. Per lei una decisine estrema che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, senza dare spiegazioni. La bella bionda ha deciso di abbandonare i social e di chiudere il suo profilo Instagram. Il suo era un account molto seguito per lei che ha scelto di vivere lontano dall’Italia.

Cristel, infatti, vive a Zagabria, in Croazia insieme a suo marito Davor Luksic. Da mesi però circolano voci che li darebbero in crisi. La piccola di casa Carrisi è lontana da casa da diverso tempo, prima fermata dal lockdown e poi non sappiamo da cosa. Questa estate, infatti, non è stata in Puglia né da suo padre e né tantomeno insieme a sua mamma Romina e suo fratello Yari Carrisi che insieme alla sua fidanzata Thea Crudi, sono rimasti a lungo in Puglia.

Ha potuto riabbracciare la sorella Romina però che è stata al suo fianco durante l’estate trascorsa tra Croazia e Grecia. Perché questa decisione? Troppe voci e troppo gossip indesiderato su di lei? O solo la voglia di un po’ di privacy in più?

Cristel Carrisi presto insieme a suo papà in tv?

Nel mentre però arrivano altre indiscrezioni su Cristel Carrisi. I ben informati dicono che presto la figlia di Al Bano potrebbe tornare in Italia. Il motivo? La sua partecipazione ad un nuovo programma di Rai 2 condotto da Antonella Clerici.

Si tratta di The Voice – Senior, lo spin-off del famoso talent dedicato alla scoperta di nuove voci che andrà in onda a novembre. Le indiscrezioni dicono che Cristel sarà dietro al bancone della giuria insieme al suo mitico papà Al Bano e a Elodie Patrizi.

Niente di confermato per il momento ma magari l’assenza di Cristel questa estate in Puglia potrebbe essere stata dettata proprio dal fatto che questa avventura era già in programma e che l’opportunità di stare con la sua famiglia era solo rimandata.

C’è da dire che la Rai non è certo nuova a queste strategie. The Voice, negli anni passati aveva già avuto una giuria composta da due componenti della stessa famiglia, Roby Facchinetti e suo figlio Francesco e chissà che non voglia ripetersi con Al Bano e Cristel.

