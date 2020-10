Gabriel Garko e la sua nuova vita, l’attore ricomincia con Gaetano

Gabriel Garko esce allo scoperto e non si nasconde più. Pizzicato insieme al suo nuovo compagno mentre passeggiano sorridenti

Gabriel Garko ricomincia da zero ed esce allo scoperto. L’attore che ha fatto il suo coming out al Grande Fratello Vip di fronte ad Adua del Vesco, sua “finta” fidanzata, non ha voglia più di nascondersi, lo ha fatto per tanti, troppi anni e ora non si vergogna di farsi vedere insieme ad un uomo.

Gabriel Garko lo aveva rivelato a Verissimo di star vivendo una nuova storia, un rapporto nuovo ed importante iniziato da poco dopo la fine di una relazione importante, durata 11 anni con Riccardo, vissuta nell’ombra e lontano da tutti. Non aveva voluto aggiungere altro l’attore sul suo compagno ma ci ha pensato “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ad indagare e ad approfondire questo legame.

I due sono stati pizzicati a passeggiare insieme, non in gesti intimi, ma molto vicini. Lui si chiama Gaetano ed è molto più giovane dell’attore che per anni è stato il volto della fiction Mediaset. Gaetano, avrebbe solo 23 anni e lavora all’aeroporto di Milano Malpensa. Napoletano, per lui, secondo le prime voci che circolano, Gabriel Garko sarebbe proprio uno dei suoi idoli insieme a Salvatore Esposito di Gomorra.

Gabriel Garko, l’incontro con Gaetano, ma i due non sono soli

Gabriel Garko e Gaetano si incontrano, passeggiano ma non sono soli. Insieme a loro, come ha documentato il settimanale “Chi” ci sono anche due donne, due grandi amiche dell’attore: Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Secondo quanto descritto dal giornale diretto da Alfonso Signorini il bel Gabriel per il momento alloggerebbe nello stesso residence dove vivono le due sue amiche, ora sposate. Una scelta dettata forse dal delicato momento per lui che è sotto l’occhio mediatico per non rimanere solo e stare vicino alle persone che gli vogliono bene.

Sia Eva Grimaldi che Garko hanno messo che seppur sono rimasti insieme per tanti anni tra di loro non c’è mai stato nessun rapporto sessuale ma è stato un legame bello e sincero.

Entrambi si sarebbero sposati, hanno dichiarato, e la Grimaldi ha ammesso che con lui avrebbe fatto anche un figlio.

