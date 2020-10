Ludovica Pagani, cambio di outfit uno più sexy dell’altro – FOTO

Ludovica Pagani, cambio di outfit uno più sexy dell’altro. La bellissima giornalista sportiva continua a far impazzire tutti con i suoi scatti su Instagram

Ludovica Pagani nasce a Bergamo il 26 giugno del 1995, non si sa molto della sua infanzia ma a diciotto anni si è diplomata al liceo linguistico. Successivamente decide di intraprendere la strada dell’università iscrivendosi al corso di economia e management dell’università di Milano. Dopo alcuni anni riesce a laurearsi. Poi, una volta conclusi gli studi, decide di andare a lavorare e si avvicina sempre di più al mondo dello sport e della televisione. Ludovica oltre ad essere una giornalista è una nota influencer di grande successo, su Instagram infatti conta tantissimi followers.

Si avvicina al mondo dello spettacolo grazie ad alcune collaborazioni con la testata giornalistica di Bergamo “Up”. Qui ha avuto l’occasione di fare esperienza come giornalista. Successivamente collabora con Fashionchannel Starswiss, dove mostra a tutti di essere piena di talento. Oggi invece lavora per Sport Italia. Nel 2016 ha condotto una web serie dedicata completamente agli acquisti “We Love Shopping”. Nello stesso anno comincia il lavoro da influencer e dopo cinque anni il suo profilo Instagram conta milioni di followers. L’anno successivo presenta il programma sportivo “Gokarty” che va in onda su Sport Italia. Nel mese di maggio apre un suo canale su Youtube dove condivide periodicamente il suo pensiero.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano: “Ti seguo da quando hai esordito e da allora non ho più smesso. Ogni volta che guardo una tua foto resto senza fiato e penso sempre che meriti tutto il successo che hai ottenuto da quando sei arrivata in questo mondo”.