Sister Act 3 diventa realtà. La conferma direttamente da Whoopi Goldberg

Sister Act 3 potrebbe davvero arrivare sui nostri schermi. A darne la conferma Whoopie Goldberg, l’attrice che interpretò l’iconico film

Whoopie Goldberg è prontissima ad indossare nuovamente i panni di Suor Maria Claretta. Ne ha dato l’annuncio lei stessa in collegamento web durante un’intervista rilasciata al presentatore inglese James Corden durante il suo ‘Late Late Show’.

E’ stato proprio il conduttore a stuzzicarla sull’argomento, dicendole: “Ho rivisto il film circa sei settimane fa con mio figlio. Gli ho anticipato che gli sarebbe davvero piaciuto. E mi chiedo: ‘come mai non hanno mai fatto un terzo capitolo’?”

Sister Act 3 si farà? La risposta di Whoopi Goldberg

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sister Act (@sister_act_fanpage) in data: 11 Nov 2014 alle ore 1:41 PST

La risposta dell’attrice premio Oscar per Ghost è stata quella che tutti noi aspettavamo con impazienza da quasi 30 anni: “Non è mai stato preso in considerazione perché, per molto tempo, si pensava che nessuno avesse veramente desiderio che il film venisse realizzato, nessuno lo avrebbe visto. E’ venuto fuori che ciò non corrisponde al vero, la gente vedrebbe volentieri un seguito. Stiamo lavorando attentamente per capire come poterlo realizzare al meglio e ricomporre la vecchia gang, tutto il cast originale.”

Il primo film della serie, rilasciato in Italia con il titolo Sister Act – una svitata in abito da suora, uscì nel 1992 incassando 231 milioni di dollari in tutto il mondo. Un successo strepitoso a cui venne aggiunto un secondo capitolo l’anno seguente (Sister Act 2 – Più svitata che mai). Non ottenne lo stesso successo del film precedente ma divennero due pellicole iconiche. Ancora oggi ottengono grande consenso di pubblico per la trama semplice e genuina e per le musiche spettacolari che sono diventate un classico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sister Act (@sister_act_fanpage) in data: 6 Ott 2016 alle ore 11:58 PDT

Una giovanissima Lauryn Hill, celebre cantautrice della scena hip pop, soul e r&b di fama mondiale, è protagonista insieme alla Goldberg di Sister Act 2.

Entrambi i film sono attualmente godibili sulla piattaforma streaming Disney+.

