Un Posto al Sole anticipazioni 8 ottobre: Fabrizio e Marina si sposano

Un Posto al Sole anticipazioni 8 ottobre: Fabrizio e Marina pronti a sposarsi, ma lei vuole dare la notizia personalmente a Roberto. Intanto Jimmy è alle prese con i bulli

Roberto continua a tramare con Lara, la sua nuova complice contro Marina e Fabrizio, cercando di separarli una volta e per tutte. Intanto subentra un imprevisto che potrebbe scombinare i suoi piani: stiamo parlando del matrimonio? Marina e Fabrizio infatti hanno deciso di sposarsi, e ha rivelato a Fabrizio che vuole dare lei a Roberto questa nuova notizia. Un matrimonio potrebbe mettere la parola fine, per sempre, al loro rapporto di odio e amore che sta andando avanti da vent’anni. Fabrizio non è affatto contento di sapere che i due avranno modo di parlare: e farà bene ad aver paura.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di stasera: Jimmy ancora alle prese con i bulli

Jimmy a scuola sta vivendo un periodo davvero complicato. Il bambino sta soffrendo la fine della storia tra Niko e Susanna, che si sono lasciati all’altare proprio quando erano sul punto di sposarsi. Susanna oramai per lui era diventata come una mamma e, come se la separazione da lei non bastasse, ha dovuto avere a che fare anche con alcuni bulli a scuola. A proteggerlo è stata Bianca, che ha affrontato i bambini cattivi al posto suo. Intanto, Niko ha permesso a Susanna e a Jimmy di rincontrarsi. Rivederli insieme darà a modo a Niko di capire di essere stato troppo duro con la sua ex futura sposa: ci sarà un ritorno di fiamma tra di loro?

