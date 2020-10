Caterina Balivo lutto, in lacrime: “Se n’è andato, mi ha lasciata”. La conduttrice ha rivelato sui social di aver perso il suo coniglietto.

Caterina Balivo stamattina ha spaventato tantissimo i suoi fans, pubblicando delle storie su Instagram dove piangeva. Raro vederla in questo stato, considerando che lei è sempre una persona sorridente con tanta vita negli occhi. Aprire le storie della Balivo oggi e vederla è stato davvero un colpo a cuore: le spiegazioni non sono tardate ad arrivare, e si tratta di un lutto tremendo di cui ha appena saputo e che la sta facendo stare davvero molto male. Caterina, infatti, ha perso il suo amatissimo coniglietto. Una notizia che è arrivata come una doccia gelata, perché non se lo aspettava.

Caterina Balivo devastata su Instagram dopo la morte del suo coniglietto: “Solo due settimane fa stavi benissimo”

“Mettiamo un filtro per rendere questo viso, dove qualche lacrima è scesa, migliore. Voi dite: che c’è, Caterina? Perché stai così? Perché stamattina siamo venuti qui al mare e il signore che vive qui ci ha comunicati che il nostro coniglio se n’è andato. Giovedì. Non lo avrei mai pensato” e poi una foto per ricordarlo, con una didascalia che ha commosso tutti. “Due settimane fa ti eri super divertito con il tuo padroncino. Già ci manchi, ti vorremo sempre bene”.

Subito tanti messaggi di solidarietà per la conduttrice che ha perso il suo amato coniglietto. “Anche io un mese fa ho perso il mio cane e tremo ancora se ci penso. Tu pensa però che lui ora sta meglio e ti guarda da lassù. Sei forte Cate, ne hai superate tante e saprai superare pure questa”.