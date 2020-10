Uomini e Donne, notizia straziante: “Non c’è stato più niente da fare”. Cecilia Zagarrigo e Pietropoli hanno annunciato di essersi lasciati qualche giorno fa.

Sono stati una delle coppie di Uomini e Donne più amate degli ultimi mesi, ma la fine è arrivata anche per loro. Stiamo parlando di Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli: Carlo l’aveva scelta a giugno, dopo il periodo di quarantena che li aveva costretti a stare separati per settimane, senza poter approfondire la conoscenza. All’inizio sembrava tutto bellissimo e hanno trascorso un’estate incredibile: di recente si respirava aria di crisi, per giorni non si sono fatti sentire e Carlo aveva fatto capire che sarebbe andato da lei per cercare di fare pace. Purtroppo però le cose non sono andate come sperava: dopo una breve riappacificazione iniziale, è arrivata la fine della loro storia. Ad annunciarlo sono stati loro sulle loro storie di Instagram, con gli occhi lucidi e provati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Uomini e Donne, Cecilia e Pierpaolo annunciano la rottura: “Lo abbiamo deciso insieme”

“Ci abbiamo provato ma non c’è più stato niente da fare. Io e Carlo non stiamo più insieme. Purtroppo quando non c’è amore, non puoi forzarti. E in una coppia non può esserci amore solo a senso unico. Ci siamo lasciati bene, gli ho augurato ogni bene e di trovare una ragazza che riesca a fargli scoppiare l’amore dentro, quello che merita. Sono stati giorni difficili e abbiamo preso questa decisione adesso, non è stato affatto facile” ha confessato Cecilia nelle sue storie di Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Anche Carlo poi ha detto la sua: “Ho appena visto le storie di Cecilia e non è facile, sì, ma ci siamo lasciati. Merita di trovare una persona che le dia tutte le attenzioni che merita, e io una persona a cui ho voglia di dare queste attenzioni”.