Chiara Ferragni, lo scatto in intimo fa impazzire i social: si vede tutto FOTO

Chiara Ferragni, lo scatto in intimo fa impazzire i social: si vede tutto. L’imprenditrice digitale ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi fans

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer più famosa del web. Lei, Fedez e Leone sono la famiglia più amata del momento: è dal 2016 che i noti “Ferragnez” vengono seguiti sui social e da allora i fans hanno visto ogni step della loro incredibile storia d’amore. Da quando il cantante ha scritto il brano che li ha fatti conoscere, l’inizio della loro storia, la proposta di matrimonio, l’annuncio della gravidanza e poi il coronamento del loro sogno d’amore due anni fa. Negli ultimi tempi si è parlato spesso di una seconda gravidanza, e circa una settimana fa la famiglia Ferragnez ha confermato questo nuovo arrivo: Chiara aspetta un bambino e lei e Fedez non potrebbero essere più felici di così.

Chiara Ferragni e lo scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi milioni di fans

Qualche giorno fa Chiara si è arrabbiata perché un noto giornale ha “confermato” il sesso del suo bambino, quando lei e Federico non avevano mai accennato nulla a riguardo. Nel giro di pochissime ore tutto il web era a conoscenza del fatto che il bambino di Chiara e Fedez in realtà fosse una bambina. Quando la notizia è arrivata su tutte le testate, Chiara si è arrabbiata e ha scritto un post su Instagram: “Ma questi giornali che confermano notizie che noi, come al solito, non abbiamo mai confermato?”.

Per il momento tutto quello che sappiamo è che questo bambino, o bambina, nascerà a marzo proprio come il fratello maggiore Leone. I fans non ci stanno più nella pelle.