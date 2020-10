Covid: Negazionisti a Roma, necessario l’intervento della Polizia

Roma, scendono in piazza i Negazionisti. Manifestazione dai toni tesi, si è reso necessario l’intervento della Polizia.

Giornata particolare e dai toni accesi a Roma; la capitale sta ospitando infatti una serie di manifestazioni, dai Negazionisti agli esponenti di estrema destra – Forza Nuova – ed i no-mask. Una compresenza – tesa – di manifestazioni che ha sfociato nell’intervento della Polizia nei confronti di un manifestante il quale non indossava la mascherina. Alla richiesta dei documenti per procedere all’identificazione del soggetto, il manifestante ha disatteso quanto chiesto dalla Polizia. Condotto verso l’auto di servizio per essere portato in Caserma, l’auto è stata presa di mira dai manifestanti. Tra i vari cori, «ci dovete arrestare tutti». C’è chi ha anche mostrato un certo disappunto verso l’atteggiamento delle Forze dell’Ordine: «Tutto per una mascherina – hanno spiegato alcuni – solo perché si è rifiutato di dare il nome lo hanno portato via in quel modo. È una vergogna».

Negazionisti, i controlli delle Forze di Polizia

Forte la presenza delle Forze dell’Ordine in piazza per controllare il proseguo della manifestazione ed intervenire per ripristinare eventualmente l’ordine. Presi di mira anche i giornalisti, accusati non svolgere bene il loro lavoro, i manifestanti sono convinti che il Covid non esiste ma che sia uno strumento di controllo esercitato dal Governo nei confronti dei cittadini. Altri invece ritengono che il Covid non sia così letale per come i media diffondono. Numerosi i cartelli presenti, tra questi spicca un «la paura viene usata per controllarvi». Preoccupati per il forte impatto sociale che questa manifestazione possa avere, il Ministero dell’Interno ha dichiarato: «massimo rigore e fermezza assoluta nei confronti di chi non rispetta le normative anti Covid durante le manifestazioni».

Forte l’intervento infatti del Capo della Polizia Franco Gabrielli. Lo stesso ha precisato che le norme anti Covid vanno rispettate durante la manifestazione, pena lo scioglimento della stessa.

